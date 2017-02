Ushuaia Participa  

Novedades 01-02-2017 19:32 (UTC)

Sacando los pies del plato Hay cosas que no puedo entender. Hoy en día nuestro país está sufriendo un paro Nacional del sindicato de camioneros. Los otros días fueron los transportes de caudales, hoy transporte de combustibles, en unos días será de recolectores de residuos. Todos los reclamos de los trabajadores son válidos y es necesario que se realicen. También sabemos que el derecho de uno termina cuando empieza el del otro. La medida de un paro es totalmente válida, como herramienta de reclamo. ¿El bloqueo también lo es? A mi entender con los bloqueos se vulnera el derecho de quienes quieren trabajar. Y si bien la medida de paro es un derecho, también se encuentra el derecho del que quiere trabajar, siempre y cuando no sea obligado a ello. Está bien que se reclame por mejoras como ser el mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias que debería modificarse en base al aumento de los salarios, sino termina siendo un impuesto regresivo como lo es el I.V.A. pero eso es trabajo del Congreso nada tiene que ver con el paro y con las paritarias, en tal caso tendrían que visualizar esa parte del reclamo ante el Congreso y buscar los consensos como lo hicieron todos aquellos que lograron leyes de avanzada internacional como ser la ley de medios, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género , la asignación universal por hijo. ¿Pero ese reclamo justifica el desabastecimiento de garrafas en los diferentes lugares en momentos de clima tan frío? ¿Ese reclamo justifica La falta de combustible para vehículos, maquinarias, etc? ¿Puede ser que un grupo de dirigentes gremiales perjudique a otros trabajadores y ponga en vilo al país? Sabemos que los trabajadores son el principal sostén de este Modelo Nacional y Popular. Se está realizando un paro de 72 hs incluyendo bloqueo de una destilería en medio de una paritaria, “medida totalmente ilegal”, pero pasemos por alto esto. Es una medida de fuerza política, no gremial. Todos sabemos que el 12 de Julio se dan las elecciones en la C.G.T. ¿Es necesaria la muestra de poder de esta forma? Todavía hay esperanzas para que “TODOS” los trabajadores consideren a este modelo nacional y popular como propio y visualicen la coyuntura nacional e internacional en la que vivimos. Con todo lo que ello implica y la necesidad de priorizar las fuentes de trabajo para que no ocurra lo que hoy impera en gran parte del mundo. ¡Tiremos de la soga pero no permitamos que esta se rompa!

A 10 AÑOS DE LA JURA DE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL ----------------------------------------------------------------------------------------------A 10 AÑOS DE LA JURA DE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL LA ASOCIACION CIVIL USHUAIA PARTICIPA SOLICITA AL SR. INTENDENTE MUNICIPAL:

* SE TERMINE DE CONFORMAR LA SINDICATURA MUNICIPAL ART. 199

* SE PROMUEVA ASOCIACIONES VECINALES CON PERSONERÍA JURIDICA MUNICIPAL ART. 258

* SE INICIE O SE PRESENTE UNA MODIFICACIÓN DEL MECANISMO ESTIPULADO PARA ELEGIR EL DEFENSOR DEL VECINO ART. 209

* SE EJECUTEN LOS UNICOS PROYECTOS APROBADOS PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 Y SE ESTABLEZCA EL CRONOGRAMA PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 QUE DEBIO SER PRESENTADO SEGÚN LO EXIGE LA NORMATIVA VIGENTE EN LA PRIMERA SESION LEGISLATIVA ART .96 DEFENDAMOS JUNTOS LA PLENA VIGENCIA DE NUESTRA CARTA ORGANICA MUNICIPAL





Policía Federal (misiones y funciones)

Quizás el título de la nota nos traiga a la reflexión sobre un tema que muy pocas veces traemos a la mesa de debate. El Estado debe hacerse cargo de Educación, Salud y Seguridad. Este último aspecto es el que deseamos resaltar. La Policía Federal tiene a su cargo implícita

mente todos los aspectos que tienen que ver con los delitos federales y la custodia de los edificios y bienes públicos del gobierno nacional. La inversión la realiza la Nación o sea todos los argentinos. Las policías provinciales tienen a su cargo implícitamente todos los aspectos que tienen que ver con los delitos provinciales y de custodia de los edificios y bienes públicos del gobierno provincial correspondiente. La inversión la realiza el Gobierno Provincial o sea los ciudadanos que tributan en esa provincia. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la práctica, es una especie de Provincia con Policía propia como lo es la Policía Metropolitana. En todo el ámbito nacional cohabitan ambas policías (provincial y nacional). Si consideramos que los subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires le pertenecen a la misma, los que deberían custodiarlos serían los efectivos pertenecientes a la Ciudad de Buenos Aires. Hoy en día está mediatizado el tema de los Subterráneos y una de las excusas principales, del Gobierno de la Ciudad de Mauricio Macri, para desafectarse de los mismos es el retiro de la custodia de la Policía Federal. ¿Es coherente que paguemos todos los argentinos un servicio (Custodia por parte de la Policía Federal de los subtes y subsidio nacional) exclusivo de la Ciudad AUTÓNOMA de Buenos Aires? Puede un Gobierno desprenderse de las obligaciones que les corresponde cuando “SU” ecuación económica no le cierra? Puede ser tan irresponsable cuando “SU” decisión puede afectar a millones de personas? Hagamos un poco de memoria… Por ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del año 1999 los subtes están bajo su órbita y deben ser transferidos a la ciudad, por eso se crea la empresa Subterráneos de Buenos Aires. Algunos aspectos principales del acuerdo firmado por la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es que ambos aceptan la transferencia de la concesión de la red de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad asume el control y la fiscalización de los subterráneos. Esto le da la potestad a la Ciudad de modificar la tarifa, lo que hizo apenas asumió el control de los subtes. Entonces… ¿Quién miente? No nos dejemos engañar por falsas informaciones, indaguemos, comparemos y saquemos nuestras propias conclusiones.

CORAJE!!! Condición indispensable para estar en cargos del Estado Ya que ha venido CRISTINA a nuestra ciudad es un buen momento para contagiarnos de algunas virtudes. Cuando hablamos de estar de acuerdo con el modelo nacional y popular que hoy en cabeza nuestra conductora nos referimos a replicar en nuestra provincia y en nuestra ciudad acciones que se condigan con eso. Por ejemplo comenzar con el tema de “primero los nuestros”… Si la industria electrónica es una de las más beneficiadas, tal es el caso de las condiciones que se lograron en el mercado nacional (mejora de condiciones impositivas, barrera de mercado para protección de producción interna) como de condiciones provinciales (aprobación de la ley tarifaria corta donde se realiza una quita al impuesto de ingreso bruto que implica el orden de 150 millones de pesos al año), se podría capitalizar para mejorar el poder adquisitivo de nuestros vecinos en la provincia. En este mismo sentido debería ponerse hincapié en el cumplimiento de la ley nacional 19640 y su reglamentación. Principalmente en la contraprestación que deben realizar las industrias en materia de obras de infraestructura, viviendas, etc. A que nos referimos con esto? Si tuviéramos un Moreno en nuestra provincia que velara por los precios de los elementos de la canasta familiar, como se hace desde la Nación, otro sería el cantar. Se podrían generar acuerdos con dichas industrias para destinar un porcentaje de la producción al mercado provincial generando convenios con las bocas de expendio poniendo el valor final diferenciado al resto del país y de exportación. Estamos hablando de netbooks, LCD, celulares, cámaras fotográficas, etc. Esto repercutiría en un aumento de poder adquisitivos de “TODOS” los pobladores de la provincia y no solo de los empleados públicos que cada vez que se brinda un aumento a ellos repercute en los precios de la canasta familiar. ¿Por otro lado se están renegociando las concesiones petroleras, porque no condicionar las mismas a tener mejoras en los precios de la nafta y gas en nuestra provincia? No nos damos cuenta que de esta manera sin generar aumentos de sueldo (que también incluyen inflación ya que nuestro estado provincial no realiza ningún control sobre las estructuras de costo) aumentamos el poder adquisitivo. La provincia ha tomado la decisión de aumentar la tarifa de energía (se habla que podría rondar el 40%). Esta medida, lisa y llanamente genera inflación. Aumentarían todas las cosas según la incidencia que en cada estructura de costo signifique la energía, pero en todas las cosas influye en mayor o menor medida. Por ende esta medida significa una merma en el poder adquisitivo de la población, más allá del propio aumento que incide directamente sobre el bolsillo de todas la familias, por lo tanto es doblemente regresivo. ¿Cuándo nos daremos cuenta que el ESTADO como tal debe velar por los intereses de las mayorías y de los más necesitados, ya que los poderosos no necesitan prácticamente ayuda? Como dice Víctor Heredia, “CORAJE” hace falta para ocupar puestos en el Estado Provincial, no ser sumisos a los poderosos y defender los intereses de los que menos tienen!!!

Se nos va septiembre y el pescado sin vender…. Como es de público conocimiento el 30 de septiembre es la fecha límite que posee la gestión municipal de Ushuaia para presentar el presupuesto para ejecutar el año próximo. Con gran pesar vemos que nuestro Intendente Federico Sciurano se empecina en incumplir con nuestra carta magna. La misma plantea en su artículo 55 lo siguiente: ARTÍCULO 55.- El Municipio establece anualmente un programa de obras públicas en un todo de acuerdo a la programación del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos Municipal, contemplando las prioridades que establezca el programa de presupuesto participativo con el objeto de cubrir las necesidades de infraestructura y servicios de la ciudad.….- Como es de público conocimiento en este año no se realizaron los procesos del presupuesto participativo por ello es imposible incluirlo en el presupuesto municipal. Por otro lado cabe recordar que hasta el día de hoy no se han ejecutado los proyectos del presupuesto participativo aprobados por la comisión pertinente en el año 2009. También se está violando la Ordenanza Municipal Nº 3352, ya que en su artículo octavo dice lo siguiente: ARTÍCULO 8º.- El Departamento Ejecutivo debe realizar anualmente una Consulta Popular en el marco de lo establecido en el artículo 238 de la Carta Orgánica Municipal y su Ordenanza reglamentaria, a los efectos de someter a consideración de los vecinos los ejes temáticos a desarrollar durante el ejercicio. O sea que la consulta popular obligatoria anual tiene como objetivo delinear los temas que el pueblo de Ushuaia considere deben ser prioridad del Municipio. Por lo tanto dicha consulta, para que sea efectiva, debe realizarse antes de presentar el presupuesto Municipal. Es reiterado el desprecio que muestra nuestro Intendente Sciurano por cumplir con la normativa vigente. Hasta cuando seguiremos así? Todavía no tenemos Sindicatura Municipal, por algo será. Los Concejales que hacen por esto? ----------------------------------------------------



Un P.A.S.O. hacia adelante

----------------------------------------------------Un P.A.S.O. hacia adelante Escribe Martín Pérez ( Licenciado en Ciencias Políticas)



El domingo último la democracia argentina dejó expresada su robustez y afianzamiento a raíz de la alta concurrencia electoral en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (P.A.S.O.). La nueva ley electoral significa un aporte sustantivo a la calidad institucional del país, ya que permite actualizar las pautas de participación ciudadana para la selección de candidatos. Tradicionalmente los partidos políticos elegían candidatos en elecciones internas en las que sólo votaban sus afiliados. Sin embargo, con el paso del tiempo estas instituciones han ido perdiendo reconocimiento y legitimidad social, siendo los candidatos el resultado de acuerdos partidarios más que de la voluntad popular, base fundamental de la vida democrática.

Es por esto que la nueva Ley Electoral viene a vitalizar la democracia porque nos permite a todos participar de la pre–selección de candidatos para los diferentes estamentos; porque pone fin a la burocracia partidaria y al manejo espurio de los padrones; porque, en definitiva, nos hace asumir la responsabilidad que como ciudadanos tenemos frente a los asuntos públicos. Un ejemplo claro de la aceptación del nuevo procedimiento eleccionario lo hemos visto evidenciado en nuestra provincia a raíz de la altísima participación ciudadana en la emisión del sufragio, lo cual denota un fuerte compromiso y aceptación de los fueguinos al nuevo sistema (nota que se debería tomar en lo que refiere a la importancia de aggiornar el régimen electoral provincial).

Esta forma de entender la democracia y la política como herramienta de transformación social, como un ejercicio de ciudadanía cotidiano, del día a día, es la que se vio expresada en el contundente caudal de votos que obtuvo la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner el domingo pasado.

Hasta hace muy poco tiempo atrás era inimaginable un resultado como el del domingo. Cristina tuvo el reconocimiento social que verdaderamente merece. No sólo a raíz de una muy buena gestión de gobierno, sino porque nunca se vio tal hostigamiento por parte de los poderes concentrados hacia una figura presidencial. El (mal) trato cotidiano y el hostigamiento profesado por ciertos sectores de la prensa nacional, no tuvo límites en el tiempo ni en las formas.

Pero tales ofensas no son más que una reacción del poder concentrado ante la lucha de un gobierno contra las injusticias, las inequidades, la concentración de poder y la puesta en marcha de un modelo desarrollo endógeno para la Argentina.

Solo basta revisar brevemente algunas de las políticas de nuestro gobierno para reafirmar lo antedicho: restablecimos los Convenios Colectivos de Trabajo, para que empresarios y trabajadores discutan como corresponde salarios y condiciones laborales. Recuperamos los fondos previsionales que estaban sometidos a un perjudicial manejo financiero y eso nos permitió mejorar los haberes de los jubilados y otorgar el beneficio de la asignación por hijo para los trabajadores desocupados o que aún no han podido tener un trabajo de calidad. Sancionamos una nueva ley de medios para la democracia, que nos permitirá pluralizar las voces para que todos puedan decir lo que piensan. Logramos alcanzar el 6% del PBI en educación. Mantuvimos un crecimiento sostenido de la economía, sobre la base del desarrollo y el fortalecimiento de la industria nacional, manteniendo altos índices de generación de puestos de trabajo, tal como podemos apreciar a raíz de la consolidación del Polo Tecnológico en nuestra Tierra del Fuego.

Estas son algunas de las decisiones que los poderes concentrados no les perdonan a Néstor y a Cristina. No les perdonan que hayan ejercido, con autonomía, el poder que el voto popular les confiere y que hayan puesto las instituciones del Estado al servicio de los argentinos. Esto es lo novedoso del Kirchnerismo para la política argentina, esto es lo que ha generado tanto fervor popular, esto es lo que ha sido votado el domingo último en las elecciones primarias.

Sin embargo hay algo más que será recordado por la historia. Es la primera vez que un proyecto político en ejercicio de sus funciones de gobierno logra entusiasmar a las juventudes con un aire de rebeldía justiciera que acaricia el rostro de la militancia. Pero no solamente fue un entusiasmo sino que hubo una convocatoria explícita por parte de la Presidenta para sumarlas al proyecto, para abrirle canales de participación institucional y asignarle responsabilidades de gobierno. La dirigencia del futuro está activa en el presente y asume funciones de gobierno. Sabemos lo que queremos y hacia donde nos dirigimos, llegará el momento en el que nos toque dirigir los destinos de la Nación y cuando eso ocurra nos estarán acompañando las voces que hoy, nos alientan y nos educan.

¿Sabias también que? ----------------------------------------------------¿Sabias también que? El proyecto de gobierno que ahora encarna Cristina se basa en un modelo de desarrollo nacional con inclusión cuyo avance permitirá que todos los argentinos podamos vivir ejerciendo nuestros plenos derechos como ciudadanos. Sin dudas hay muchas maneras de desarrollarse, y nosotros los argentinos vivimos casi toda nuestra vida como nación un modelo distinto al planteado hoy desde el gobierno, no es raro que todos los eternos favorecidos por aquel modelo extremen sus esfuerzos para volver a aquel modelo que deja a la mayoría de los argentinos mirando la fiesta de unos pocos. No se trata de desarrollarse de cualquier manera se trata de hacerlo en este proyecto nacional y popular haciendo hincapié en la industria nacional en la producción con valor agregado, en dejar de ser el granero del mundo, en poner en valor las materias primas tan ricas y diversas que existen en nuestro suelo y sostenerlo en el tiempo para afianzarse en esos mercados, para llegar a hacer en cada producción la cadena virtuosa que implica crear las maquinarias y los productos necesarios también para esa producción. Un modelo de país basado en la economía real no en la bicicleta financiera. Y pensarlo en nacional se trata a su vez de desarrollarlo territorialmente en toda la extensión de nuestro país, dejando atrás todas las viejas prácticas de beneficiar sólo a los amigos del poder económico instituido, sólo también a los “aliados politicos” del gobierno de turno. Ejemplo claro de esto es nuestra provincia. ¿Y nosotros que podemos hacer? Ratificar el modelo en las urnas el próximo 14 de agosto para no volver atrás, para seguir adelante con la transformación del país primario en uno productivo y sostenible en el tiempo, que nos permita crecer todos juntos. Porque necesitamos mantener el modelo en el tiempo para recrear la industria perdida para avanzar en las nuevas tecnologías, por eso tenemos que votar a Cristina. Todos los demás candidatos no expresan su proyecto, hacen campaña con el respeto a las instituciones que ellos nunca tuvieron como los representantes de la sociedad rural o las garantias constitucionales que sabemos para ellos solo rigen para las grandes corporaciones como la ha demostrado Duhalde ( o alguno de uds recibió dólares?) porque el modelo y el proyecto de gestión es el mismo que todos hemos sufrido tantos años, no hace falta que lo digan ellos. ----------------------------------------------------



¿SABIAS QUE...



Las elecciones del 14 de Agosto son obligatorias y están establecidas por la ley de reforma política. Nuestra sociedad, a través de nuestros representantes, ha comenzado con esta ley la búsqueda de sistemas alternativos al existente para mejorar y profundizar la representatividad en nuestra democracia. Podemos estar de acuerdo o no pero tenemos que probarlo y recrear nuevas herramientas y poder rediscutirlas como sociedad. Pueden votar todos los argentinos nativos o naturalizados que cumplan 18 años hasta el día mismo de las elecciones generales del 23 de Octubre. Los fueguinos en estas elecciones votamos precandidatos a presidente, y a diputados nacionales, en esta oportunidad se vencen los mandatos de tres de nuestros diputados nacionales. Se vota como en las elecciones que ya conocemos, presentando el documento e ingresando al cuarto oscuro. En el cuarto oscuro encontraremos las boletas de los partidos y alianzas, en distintos colores y con fotografías de los precandidatos, para que cada elector pueda identificar mejor la boleta de su preferencia. En caso que una agrupación política presente varias precandidaturas, aunque las boletas sean del mismo color y denominación, se podrán distinguir por la letra que sigue al número de lista y por los nombres y las fotografías de los precandidatos. En cada categoría, cada elector podrá votar por una sola precandidatura o lista de precandidatos de su preferencia, sino el voto será nulo. Es decir en nuestra provincia, un sola/o candidata/o a presidente y una sola lista de candidatos a diputados nacionales. Asi lo describe el art. 40 de la ley 26571 que dice: ARTICULO 40. — En cuanto al procedimiento de escrutinio, además de lo establecido en el Código Electoral Nacional, se tendrá en cuenta que:

a) Si en un sobre aparecieren dos (2) o más boletas oficializadas correspondientes a la misma lista y categoría, se computará sólo una de ellas, destruyéndose las restantes;

b) Se considerarán votos nulos cuando se encontraren en el sobre dos (2) o más boletas de distintas listas, en la misma categoría, aunque pertenezcan a la misma agrupación política.



Luego de votar, el presidente de mesa sellará y firmará el documento del elector y se lo devolverá. En las primarias y en las nacionales se votará en el mismo lugar, pero como las mesas electorales serán mixtas es muy probable que haya cambiado el lugar de votación respecto de la elección de 2009. Por ello, se aconseja verificar el lugar de votación y las mesas electorales a partir del 30 de julio. · Los padrones definitivos podrán consultarse: Por internet : www.padron.gob.ar



Telefónicamente , llamando al 0800-999 PADRON (7237)



Enviando un mensaje de texto (SMS) al 64646, ingresando la palabra “voto” (espacio) y el número de DNI (espacio) seguido de la letra “M” o “F”, según el sexo del elector Los documentos cívicos habilitantes para votar son los siguientes: · Documento Nacional de Identidad (tapa verde o celeste). Libreta Cívica .

Liberta de Enrolamiento. El Nuevo DNI en formato tarjeta NO es documento habilitante para votar. NO TE DEJES ENGAÑAR POR CADENAS DE MAILS QUE ESTABLECEN MECANISMOS DISTINTOS AL QUE COMENTAMOS ARRIBA .INFORMATE SI QUERES SABER MÁS SOBRE LA REFORMA POLÍTICA ESTABLECIDA POR LEY NACIONAL N° 26571 PODÉS CONSULTARLA EN INTERNET EN EL SITIO: infoleg.gov.ar TU OPINION ES NECESARIA PARA AVANZAR EN DEMOCRACIA NO PERMITAS QUE ANULEN TU VOTO …NO PERMITAS QUE CALLEN TU VOZ…

---------------------------------------------------- Ushuaia y Capital Federal, 3400 km de distancia, para votar de la misma manera Esperamos que esta vez no sea así Nada es casualidad. Todo está orquestado. Los globos de ensayo parecen que están dando resultado. Algunas conclusiones se pueden sacar luego de los acontecimientos ocurridos en las últimas semanas. Nos referimos específicamente a las campañas sucias y a los artilugios realizados para embarrar la cancha en varios distritos de la Argentina. Sabemos que el objetivo principal es evitar el triunfo abrumador de Cristina en las urnas de octubre, pero como parece imposible, buscan mellar su imagen de forma tal de quitarle la mayor cantidad de votos intentando forzar un prácticamente imposible ballotage. Pero empecemos por la única verdad que es la realidad. En la semana que separó de la primera vuelta al ballotage en Tierra del Fuego se implementó una campaña difamadora que podría haberse tipificado como delito electoral ya que el Código así lo expresa, imputando a quien induzca mediante engaño, a votar de una manera o abstenerse de votar de una manera. En este caso el engaño es categórico: se intentó vincular a Rosana Bertone con personajes que son nefastos para el electorado de Tierra del Fuego. Así como escuchábamos el otro día en el debate realizado en la UBA por los candidatos a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde Silvana Giudicce intentó vincular a nuestra presidenta con un personaje nefasto para la política argentina. Precisamente dijo que Cristina pertenece a la fuerza política que incluye a Carlos Menem!. En nuestra provincia de Tierra del Fuego se intentó lo mismo utilizando la misma expresión y vinculando a Rosana con todos los políticos que generaron rechazo en los vecinos. Iban a cada organismo estatal y se preocupaban de sembrar la duda que en caso de asumir la candidata por el Frente para la Victoria iba a nombrar a la cabeza al peor catalogado de ese organismo. Pero esta sucia campaña no ha quedado allí enviaron un sinfín de mails a los vecinos desde las casillas de funcionarios oficiales provinciales. Todo un bochorno. También han repartido, en la calle, boletas apócrifas de una lista colectora de la fórmula Bertone-Perez, intentando confundir al electorado en esta segunda vuelta. Es más echaron mano a cuanto artilugio difamador tuvieron, sin contar el aparato propagandístico pagado con fondos provinciales (no solo las institucionales, se incluyeron todas las propagandas netamente electorales). Por otro lado en Santa Fe el oficialismo de Binner entre otras difamaciones plantean que en caso de asumir Agustín Rossi traspasaría la caja provincial a la Nación. Cosa que también hicieron con la candidata del Frente para la Victoria en Tierra del Fuego, sabiendo que eso repercutiría muy negativamente entre los empleados públicos. Y ni hablar de la sucia campaña que están realizando en Capital Federal en contra de Filmus, llegando a realizar encuestas telefónicas falsas tratando de vincular a Daniel con el caso Schoklender. Estemos preparados porque lo mejor y lo peor de la política se está visualizando en estos días y sepamos quien es quien en cada lugar ya que hemos visto hasta a Mauricio Macri (Capital Federal) y a Fabiana Ríos (Tierra del Fuego) tratando de colgarse del saco de Cristina, solamente para capitalizar sus votos, pero cuando hay que ir a los bifes podemos visualizar correctamente quienes defienden con hechos este modelo nacional y popular que encabeza nuestra presidenta CRISTINA. ----------------------------------------------------

El Tren Nacional en marcha en el extremo Sur Ya pasaron las elecciones del domingo 26 de junio en Tierra del Fuego y con los resultados en las mesas podemos realizar diferentes análisis. Existen varias formas de ver la cosas y a continuación expresamos solo algunas de ellas. En lo que respecta a la organización de los comicios deja muchos puntos a mejorar (por lo menos en lo que respecta a la ciudad de Ushuaia) ya que, a nuestro criterio, no se cuidó al elector, teniendo los mismos en algunas ocasiones tener que esperar hasta 4 horas dentro del colegio para poder emitir su voto. Un motivo fue que en cada mesa existían padrones del orden de 450 electores y cada elector demoraba en el cuarto oscuro un promedio de 3 minutos hacía que a lo largo de las 10 hs ( 08 hs a 18 hs) no pudieran votar más de 200 personas promedio por mesa. A ello se les sumo las tardanza en la apertura de algunas mesas, más algunos inconvenientes menores ocurridos. Por los motivos expuestos hubo mesas en Ushuaia en las que los electores emitieron el sufragio pasadas las 22 hs. Esto hizo sentir una falta de respeto escuchar a la actual gobernadora Fabiana Ríos, al poco tiempo de cerrarse las escuelas (18 hs), sabiendo que todavía faltaba votar a mucha gente, hablar de los resultados expresando un empate técnico lo cual fue una total mentira. En Ushuaia, Río Grande y Tolhuin se han votado 2 estamentos provinciales (Gobernador y Legisladores) y 2 estamentos municipales (Intendente y Concejales). En Río Grande y Tolhuin el sistema de elecciones para Legisladores y Concejales es el mismo (sistema de tachas), mientras que en Ushuaia se mantiene el de legisladores (tachas) pero cambia el de Concejales (sistema de preferencias). El haber unificado la elección de estamentos municipales y provinciales con las condiciones anteriormente descriptas fue una decisión política errónea de los ejecutivos provinciales y municipales, a nuestro criterio. Cabe recordar que el ofrecimiento electoral era frondoso: 9 listas a Gobernador (6 fórmulas), 20 listas a Legisladores, 6 listas a Intendente de Ushuaia, 15 listas a Concejales de Ushuaia, 12 listas a Intendente de Río Grande, 20 listas a Concejales de Río Grande, 8 listas a Intendente de Tolhuin y 15 a Concejales de Tolhuin. Luego de expresadas las condiciones de las elecciones pasamos a los resultados del escrutinio. Emitieron el sufragio 73.522 electores y había habilitados 112.151 lo que indica que votaron el 65% del padrón en toda la provincia. En Ushuaia lo hizo el 62%, en Río Grande el 69% y en Tolhuin el 72%. En lo que respecta al estamento de Gobernador y Vice Gobernador la fórmula más elegida fue la encabezada por la actual diputada Rosana Bertone acompañada por Martín Perez en la vicegobernación. Ambos lograron el 41.42% de los votos (29.750). Sacándole una ventaja a la fórmula Ríos-Crocianelli de 6.367 votos (casi 9%) ya que dicha fórmula cosechó 23.383 votos. El tercer lugar fue ocupado por el binomio de la fórmula Radical Pagella – Rossi con 4.792 votos (6,67%). En el cuarto lugar quedó la fórmula del PJ de Tierra del Fuego Fernández-Caparros (uno de los pocos lugares del país donde se encuentra fuera del Frente para la Victoria debido a la mezquindad de sus dirigentes) que obtuvo solamente 3.876 (5,40%) siendo la peor elección de los últimos tiempos de este partido. Lejos quedaron la fórmula de Nuevo Encuentro y Sociedad Justa. Ahora es tiempo de segunda vuelta (3 de Julio) ya que ninguna fórmula alcanzó el cincuenta (50) más 1 de los votos a pesar de la amplia diferencia entre el primero y el segundo. Cabe destacar que si sumamos los votos del segundo y tercero no llegan a alcanzar a la Fórmula Bertone – Perez. A nuestro entender es una tendencia muy difícil de revertir. El pueblo Fueguino se expresó en las urnas y nos dice que quiere un cambio en la Provincia. El cambio hoy lo representa el espacio liderado por Rosana Bertone quien tiene la capacidad de implementar en Tierra del Fuego las políticas necesarias para tener un estado provincial activo, presente y al servicio de toda la comunidad con bases sólidas de sustentabilidad y crecimiento. Todo parece indicar que esta vez Tierra del Fuego no dejará pasar otra vez la oportunidad y se subirá al tren Nacional que conduce Cristina. ----------------------------------------------------



¡¡QUE FLOREZCAN MIL FLORES!! El próximo domingo los fueguinos nos acercaremos una vez más a las urnas. Para asombro de algunos y malestar de otros al entrar al cuarto oscuro nos encontraremos con muchísimas boletas, ya que son veinticinco los partidos habilitados para esta nueva elección en la que elegiremos Gobernador, Legisladores Provinciales , Intendente y Concejales en cada una de nuestras dos ciudades y de la comuna. Nosotros desde Ushuaia Participa, celebramos que así sea, más allá de todos los agoreros y detractores que piensan y utilizan nuestras mismas ideas o conceptos como el como pensar que como “comunidad organizada” no es concebible esta “atomización” para generar malestar por algo que a todos nos debería entusiasmar como lo es la participación popular en un proceso tan democrático como lo es el proceso electoral. Nosotros y todos los que estamos en el proyecto nacional y popular lo celebramos porque lo entendemos como un escalón necesario para la construcción de esa comunidad organizada con la que tanto ansiamos que en otros tantos rincones de nuestra patria ya venía armándose y aquí aún no veíamos su parición. Porque mas allá de las fórmulas y los números de las listas la gran mayoría de los nuevos partidos se encuentran enmarcados en este “nuestro proyecto” si el nuestro el de todos los argentinos y argentinas que creemos en nuestra patria, en nuestras capacidades en nuestro pueblo y en nuestro futuro. Porque sino ¿porqué sumarse? ¿a qué sumarse? sino es por creer en la capacidad transformadora de la política y ¡como no contagiarse del proyecto de inclusión y de igualdad en el que estamos embarcados como nación! A los otros, los de siempre, los que están en ese otro lugar de donde venimos y a donde no queremos volver les molesta que seamos tantos, y como no les va a molestar, si durante décadas nos hicieron creer que la política era eso sucio de lo que la gente con buenas intenciones, “limpia” como suelen decir, no debía ni acercarse para no mancharse. Claro así la fiesta siempre la mantenían para unos pocos, ellos, los de siempre; mientras el pueblo, nosotros, los muchos, los mirábamos con desconfianza desde afuera. Por suerte para todos los argentinos, incluidos los fueguinos ahora, la fiesta es para el pueblo y la empezamos a festejar desde el domingo gane quien gane y cueste lo que cueste por el pueblo así lo decidió: nunca menos. Porque aquí a pesar del clima y la distancia; aquí también florecen las flores. ----------------------------------------------------



